Yoshlik City

Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2028

Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна. Стоимость квартиры включает: Перегородки межкомнатные (готовые для обоя) Пластмассовые окна ( АКФА) Входная железная дверь ( с домофоном) Счетчики коммуникационные Тип постройки: Монолит - газоблок Перегородки межкомнатные газоблок Беловая отделка квартиры Высота потолков 3.3 м Инфраструктура: В каждом подъезде по 2 современных лифта Парковка наземная и двухуровневая подземная Удобное местоположение Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности Детская площадка Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год