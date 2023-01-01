Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой.
В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
ЖК SARTEPO.
Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.
Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные апартаменты отвечают всем требованиям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры планируется сдать владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура В соответствии с требованиями времени на территории жилого комплекса застроены парки. Во дворе оборудована детская площадка для развлечения детей на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка, а круглосуточные камеры видеонаблюдения на территории обеспечивают безопасность не только вас и вашей семьи, но и вашего автомобиля. Для дополнительной безопасности в поездах установлены домофоны и кодовые замки. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Зарафшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и медицинские учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
ЖК "Надмес"
Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.
Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.
Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "
Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2