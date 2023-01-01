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KISLOROD

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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2
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О комплексе

Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой.
В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.

Дополнительно

  • Охрана
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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