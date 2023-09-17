ЖК SHODLIK GRAND HOUSE

Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей.



Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг.



Особенности жилого комплекса:



12-этажный + пентхаус

В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года



Цена квартиры за 1 м2 6.500.000



Кадастровый документ готов

Есть дома , которые можно оформить по субсидии.

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Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев



Площадь квартиры:

2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2

3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2