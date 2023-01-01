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ЖК Хасанбой

Хасанбай, Узбекистан
от
488,04 млн сум
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4
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О комплексе

О жилом комплексе Хасанбой

Наш очередной и неповторимый проект, расположенный по улице Юкори Хасанбой.
Своим роскошным и великолепным видом выступает олицетворением современности и комфорта. 16-этажное здание, а открытые террасы площадью создают удивительную атмосферу для прекрасного отдыха — для вас и вашей семьи.

Начало строительных работ в 2021 году, а завершение планируется к 2025 года.

В строительстве находят применение самые передовые инновационные решения и используются надёжные и долговечные монолитные каркасы. Удобная автомобильная парковка, расположенная на подземной части комплекса, оснащена камерами видеонаблюдения.

Местонахождение новостройки
Хасанбай, Узбекистан

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ЖК Хасанбой
Хасанбай, Узбекистан
от
488,04 млн сум
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