ЖК Хасанбой

Ташкент, Узбекистан

от 456,00 млн сум

40–76 м² 3

Сдача в: 2023

ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.