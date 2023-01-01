КП "fAMILY ROOF"

Двух ярусный Коттедж по цене квартиры
Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки.
Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких.
Для удобства сан узла размещен на двух этажах .
Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными.
Имеется въезд для машины .
Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г
Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев
Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро