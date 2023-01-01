ЖК SADAF HOUSE



О жилом комплексе



Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны.



Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов.



У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.