  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК Мотид Корасув

ЖК Мотид Корасув

Паст Даргомский район, Узбекистан
Цена по запросу
;
6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Добро пожаловать в «BOSH DARXON TEMIR BETON» —  строительную компанию Самарканда, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность.

 Уникальный жилой комплекс расположен на территории города Самарканда массива Корасув.
Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Наши квартиры и дома, выполненные в современном дизайне и из высококачественных материалов. 

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Паст Даргомский район, Узбекистан
Похожие комплексы
Жилой квартал ЖК «Assalom Jomiy»
Ташкент, Узбекистан
от
380,67 млн сум
Жилой комплекс NRG "Park"
Шайхантаурский район, Узбекистан
от
1,41 млрд сум
Многоквартирный жилой дом ЖК  Lesopark Avenue
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс «Parkent Gardens»
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК Мотид Корасув
Паст Даргомский район, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Многоквартирный жилой дом Ашхабад ЖК
Turkmanqishloq, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Global Avenue
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм. Первоначальный взнос 10% и Рассрочка на 48 месяцев  этажность : 6 Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .  Год   постройки /сдачи: 2025гг  санузел :разделный .  состояние квартир: черная штукатурка  высота потолков :3 м . Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: SADAF HOUSE
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: PRESTIGE Gardens
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей. Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв. ВИСЯЧИЕ САДЫ Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей. Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей. Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.