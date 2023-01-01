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ЖД"HOUSE"

город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

ЖД"HOUSE"

 

Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!

 

Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг

 

В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!

 

Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.

 

Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"

 

 Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.

 

В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!

 

Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
город Самарканд, Узбекистан
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ЖД"HOUSE"
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
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