Жилой комплекс в центре города.
Это первый проект в городе Андижане
Название: ЖК OLD CITY
Цена: от 7 200 000 сум
Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата
Количество этажей: 10-16 этажный
Квартиры от 56,5 - до 80,5 кв.м
Закрытая территория
Охраняемый двор
Детский сад
Описание:
О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Развлечения на территории жилого комплекса
На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.