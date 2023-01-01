ЖК "OLD CITY"

Самарканд, Узбекистан

Цена по запросу

Застройщик «MAROQAND STROY» Самаркандская область Название: ЖК Голден Сити Цена: Договорная Квартиры с площадью от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м Тип оплаты: Ипотека 100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей: 10 этажный Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг Описание: О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты. Квартиры в ЖК «Golden City» Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента. Локация Адрес: город Самарканд, ул.Абу Рейхана Беруни. Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.