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ЖК "OLD CITY"

Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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3
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О комплексе

Жилой комплекс в центре города.

 

Это первый проект в городе Андижане

 

Название:  ЖК OLD CITY

Цена: от 7 200 000 сум

Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата

Количество этажей: 10-16 этажный

Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м

Закрытая территория

Охраняемый двор

Детский сад

 

Описание:

 

О жилом комплексе

 

Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. 

 

Развлечения на территории жилого комплекса

 

На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.

 

Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"

 

Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.

Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Андижан, Узбекистан
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ЖК "OLD CITY"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
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