Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Узбекистане

Ташкент
47
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 3/3
Реклама № 3479 Присоединяйтесь к нам!!! t.me/exclusivestate t.me/exclusiverealestate Прода…
1,08 млрд сум
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продаётся Евро Дом ﻿▪️Район: Янги Хаёт ﻿▪️Ориентир: Спутник 11 ﻿﻿▪️2.5 соток ﻿﻿▪️Площадь…
2,45 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 Улучшеная планировка с балконом 2*6 В отличном состоянии Все…
794,63 млн сум
Квартира 2 спальни в Шурб, Узбекистан
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
358,42 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/8
НОВОСТРОЙКА 3/7/8 Комплекс "Greenwich" Golden House бизнес-класс застройщик  Мирабадский …
1,44 млрд сум
Квартира в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
СРОЧНО!! 4/1/4 Продаётся квартира #ТТЗ (около Базара) 3-х переделанная в 4-х комнатную - 86…
1,04 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
ПРОДАЖА ИСТАНБУЛ СИТИ НОВОСТРОЙКА Ор-р: Ресторан Яккасарай Комнат-3 Этаж- 6 Этажность-9 …
1,61 млрд сум
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 5/7
Район: #Мирабад Улица: Мирабадская (Кунаева) ЖК: - Застройщик: Gabus Класс: Бизнес Комн…
4,77 млрд сум
Квартира 4 комнаты в город Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
город Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Этаж 5/5
Реклама 3008 Адрес: Согдиана Ориентир: Котельная Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панел…
513,45 млн сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 7/8
🏙 Продаётся 4х комнатная квартира в Габусе! 📍 Ориентир: ул. Тарас Шевченко 🔹площадь: 1…
4,89 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 8/10
3/8/10 Дархан, новостройка, ЖК Darhan Modern, 100 кв., качественный ремонт, метель, техника,…
2,69 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада   #Янги евро уй сотилади          •  2,3 сотих! 6 хон…
1,96 млрд сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

недорогая
элитная