Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
9511
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
640
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
96
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
345
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
3356
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Жилая
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры с видом на горы в Узбекистане
Ташкент
47
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
город Самарканд, Узбекистан
3
96 м²
3/3
Реклама № 3479 Присоединяйтесь к нам!!! t.me/exclusivestate t.me/exclusiverealestate Прода…
1,08 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
5
2
210 м²
3
Продаётся Евро Дом ▪️Район: Янги Хаёт ▪️Ориентир: Спутник 11 ▪️2.5 соток ▪️Площадь…
2,45 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
3/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 Улучшеная планировка с балконом 2*6 В отличном состоянии Все…
794,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Шурб, Узбекистан
2
1
49 м²
1/5
Стандартная двухкомнатная квартира, расположена на первом этаже, данная квартира смотрит на …
358,42 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
75 м²
7/8
НОВОСТРОЙКА 3/7/8 Комплекс "Greenwich" Golden House бизнес-класс застройщик Мирабадский …
1,44 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
68 м²
1/4
СРОЧНО!! 4/1/4 Продаётся квартира #ТТЗ (около Базара) 3-х переделанная в 4-х комнатную - 86…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
83 м²
6/9
ПРОДАЖА ИСТАНБУЛ СИТИ НОВОСТРОЙКА Ор-р: Ресторан Яккасарай Комнат-3 Этаж- 6 Этажность-9 …
1,61 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
230 м²
5/7
Район: #Мирабад Улица: Мирабадская (Кунаева) ЖК: - Застройщик: Gabus Класс: Бизнес Комн…
4,77 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
город Самарканд, Узбекистан
4
75 м²
5/5
Реклама 3008 Адрес: Согдиана Ориентир: Котельная Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панел…
513,45 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
2
181 м²
7/8
🏙 Продаётся 4х комнатная квартира в Габусе! 📍 Ориентир: ул. Тарас Шевченко 🔹площадь: 1…
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
8/10
3/8/10 Дархан, новостройка, ЖК Darhan Modern, 100 кв., качественный ремонт, метель, техника,…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Дом 6 комнат с гаражом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
6
250 м²
2
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Янги евро уй сотилади • 2,3 сотих! 6 хон…
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Узбекистане
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL