Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
172
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
96
Жилая
Квартира в Узбекистане
4357
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
143
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
9
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
18
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
124
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
18
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
1144
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Мирзо-Улугбекский район
Жилая
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
127 м²
8/9
4/8/9 Махтумкули, новостройка, 127 кв., евроремонт, мебель, техника, цена 190.000
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
1
79 м²
15/16
O'Z MAKON - второй проект в формате O'Z. Это уникальный проект в формате mixed-use. Здесь б…
1,20 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
3
101 м²
1/8
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City ЖК: “Gardens Residence” Застройщик: Dream Ci…
4,37 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
73 м²
2/9
#371 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
1,20 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
4
95 м²
8/8
4/8/8 Паркентский (Шампанский завод), новостройка, 95 кв., евроремонт, мебель, техника, цена…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
129 м²
1/6
Район: #Алмазар Улица: МКАД и Северный Алмазар ЖК: "Cambridge Residence" Застройщик: Mura…
3,18 млрд сум
Рекомендовать
Квартира с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
117 м²
5/6
The Business Park - это современный, многофункциональный комплекс, включающий в себя ритейл…
2,97 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
2
92 м²
3/7
🏙Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке TASHKENT CITY! 📍 Ориентир: ЖК "Boulevard R…
3,79 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
3/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
904,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
69 м²
2/6
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
2,75 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
1/4
Квартира под офис в Яккасарайском районе 2\1\4 Огород с двух сторон Оьщая площад…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью, с лифтом, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
107 м²
2/5
Район: #Мирзо-Улугбек Улица: Асака ЖК: Застройщик: - Класс: спецплан дом Комнат: #2*#4…
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL