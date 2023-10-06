Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Жилая
  4. Особняки

Особняки с видом на горы в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 14/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,18 млрд сум
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 2/9
4/2/9 Паркентский (Humo туйхона), новостройка от Golden House, 110 кв., мебель, техника, цен…
1,53 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/16
O'Z MAKON - второй проект в формате O'Z. Это уникальный проект в формате mixed-use. Здесь б…
736,13 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
920,20 млн сум
Квартира с лифтом, возможен торг в Бешкурган, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
2,48 млрд сум
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 14/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
856,40 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 8/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
864,31 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/9
818,74 млн сум
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
5/2/4 м Буюк ипак йули (Бузбазар, школа 71), спецплан, кирпичный дом, комнаты раздельные, 2 …
2,81 млрд сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 11/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
862,48 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 16/16
O'Z MAKON - второй проект в формате O'Z. Это уникальный проект в формате mixed-use. Здесь б…
840,27 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
ПРОДАЕТСЯ 4/5/5 на Дархане  ор-р: Садик Интеллект (Мирзо-Улугбекский район) Комнат: 4 …
2,02 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

недорогая
элитная