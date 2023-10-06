Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Земельные участки

Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
🔷 Участок прямоугольный Яшнабадский район Ориентир: Шастри, супермаркет"Green Apple", кафе…
4,18 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#584  Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
5,34 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#737  Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
3,67 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
#584 Срочно! Быстрая продажа! Купить участок в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
7,03 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Феруз ул. Пилла  Участок под застройку  5,2 соток земли. Фасд 21*15м 
1,83 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продажа: участок земли ♦️Ориентир: Ташгрес ♦️Район:Кибрайский ♦️Фасад:10  м ♦️двор: прям…
488,80 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Количество этажей 1
Участок под строителтство. БИЙ Ор-р Дагистанская. Участок 3,21 соток земли.  фасад 12,5*13,5…
2,32 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Ченгельды, Узбекистан очень перспективное место – Янги Узбекистон Участок 6 соток Н…
855,40 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
🛑 Продается участок ♦️ Район: Мирзоулугбекский ♦️Ориентир ( греческий городок ) ♦️ Соток …
2,57 млрд сум