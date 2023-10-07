Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Жилая
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Мирабадский район, Узбекистан

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 5 спален в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 5 спален
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 897 м²
Этаж 8/8
Район: #Юнус-Абад Улица: пр. Амира Темура ЖК:  Застройщик: GABUS Класс: Бизнес Комнат: …
9,89 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

недорогая
элитная