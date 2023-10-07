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Многоуровневые квартиры в Мирабадский район, Узбекистан

Многоуровневые квартиры В архив
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8 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА/Габус на Кунаева ор-р: гост. Россия (Мирабадский район) …
3,65 млрд сум
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/8
НОВОСТРОЙКА ДУПЛЕКС Golden Housе Greenwich  Красивый охран.двор  Фонтан детская площ  …
1,41 млрд сум
Многоуровневые квартиры 7 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 7 комнат со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Этаж 5/6
ПРОДАЕТСЯ 7/5-6/6 НОВОСТРОЙКА Ж.К " Перспектива" Дуплекс на Узбуме (Мирабадский район) …
2,38 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 7/10
🏢Продается квартира в Новостройке кирпич  📍Ойбек, ул. Чехова, ориентир Легион (в самом цент…
3,06 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Этаж 1/4
Район: #Мирабад Улица: Фидокор (Чехова) ЖК: "Попугайчик" Застройщик: - Класс: - Комнат:…
2,81 млрд сум
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 172 м²
Этаж 1/7
Район: #Мирабад Улица: Пирмухамедова ЖК: - Застройщик: Qurilish Industriya Класс: Комфор…
2,08 млрд сум
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/8
Район: #Мирабад Улица: Янгизамон и Норхуджаева ЖК: "Greenwich" Британский квартал Застрой…
1,41 млрд сум
Многоуровневые квартиры 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 480 м²
Этаж 6/7
Район: #Мирабад Улица: пр. Амира Тимура и Фидокор (Чехова) ЖК: ЖК на ул. Чехова Застройщи…
4,28 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

недорогая
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