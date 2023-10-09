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Земельные участки в Мирабадский район, Узбекистан

1 объект найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продаем землю бывшая улица полевая 30 сот с кадастром 2 линия для строительства домов и к…
425,58 млн сум