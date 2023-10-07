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Жильё в Мирабадский район, Узбекистан

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371 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
#760 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
855,40 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 8/9
#743  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 9/12
ЖК PARKFUD С ПАРКОВКОЙ Комнат: 2 Этаж: 9, блок В Этажность: 12 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 62кв.м.+17.…
1,53 млрд сум
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается участок 10соток,в Мирабадском районе ул. Мироншох у речки. Территория поделена на …
5,13 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 7/10
Продается новая квартира , квартира Дархан авеню студийного типа , 2-7-10 57 кв. метров с …
1,53 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
#735  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
#732 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,81 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
#731 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,21 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/9
#730 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,05 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
#729  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,14 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/12
🏠🏠🏠🏠🏠 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС МИРАБАДСКИЙ район NRG OYBEK Нукусская   2/10/12; площа…
2,04 млрд сум
Квартира 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
518,10 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж 4/10
659 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,78 млрд сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 9/10
664 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
2,93 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 6/10
661 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,52 млрд сум
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Этаж 5/6
653 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,77 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 5/12
656 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
2,07 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/10
Новостройка 3/8/10 ДАРХАН "Басри Баба" ор-р Алайский рынок Застрой."Real House" …
1,63 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 7/9
Продается квартира в жилом комплексе "Greenwich". Golden House.   Адрес: ул Янги замон…
3,30 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 9/10
Новостройка 3/9/10 ДАРХАН "Басри Баба" ор-р Алайский рынок Застрой."Real House" …
1,34 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
#635  Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
427,70 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
#632 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
757,64 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/10
#628 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
794,30 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
ПРОДАЕТСЯ 1/9/9 на ЦУМ Ц-7 (Мирабадский район) Общая площадь: 50м2 Состояние: Без ремо…
794,30 млн сум
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/12
ЖК Мирабад Авеню Третья линия  Состояние с ремонтом  Вид во двор Общая площадь 80 м2 …
2,63 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/6
Мирабадский район  Госпитальный массив  Ориентир: Посольство РФ НОВОСТРОЙКА  Дом с лифто…
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Мирабадский район  Госпитальный рынок  77-серия. Кирпич  3/2/4 75кв.м С ремонтом и обста…
1,53 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 9/12
NRG OYBEK 73 кв м 3 комнаты 9 этаж 12 этажей Авторский проект.  💰$220.000  👉💰$210.00  
2,57 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 6/12
Продаётся 2х комнатная квартира в ЖК «NRG Oybek» Улица: Нукусская Комнат: 2 Этаж: 6 Эт…
2,08 млрд сум
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
#598  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
503,46 млн сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная