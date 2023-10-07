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Realting.uz
Мирабадский район
Жилая
Жильё в Мирабадский район, Узбекистан
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371 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
4/4
#760 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
855,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
87 м²
8/9
#743 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
2
62 м²
9/12
ЖК PARKFUD С ПАРКОВКОЙ Комнат: 2 Этаж: 9, блок В Этажность: 12 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 62кв.м.+17.…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
200 м²
1
Продается участок 10соток,в Мирабадском районе ул. Мироншох у речки. Территория поделена на …
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
57 м²
7/10
Продается новая квартира , квартира Дархан авеню студийного типа , 2-7-10 57 кв. метров с …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
1/5
#735 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
1/9
#732 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
5/5
#731 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,21 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
66 м²
2/9
#730 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,05 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
4/4
#729 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
1
52 м²
10/12
🏠🏠🏠🏠🏠 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС МИРАБАДСКИЙ район NRG OYBEK Нукусская 2/10/12; площа…
2,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
1
1
30 м²
3/5
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
518,10 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
109 м²
4/10
659 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,78 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
212 м²
9/10
664 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
6/10
661 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,52 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
115 м²
5/6
653 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
1,77 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
137 м²
5/12
656 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
2,07 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
60 м²
8/10
Новостройка 3/8/10 ДАРХАН "Басри Баба" ор-р Алайский рынок Застрой."Real House" …
1,63 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
2
126 м²
7/9
Продается квартира в жилом комплексе "Greenwich". Golden House. Адрес: ул Янги замон…
3,30 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
58 м²
9/10
Новостройка 3/9/10 ДАРХАН "Басри Баба" ор-р Алайский рынок Застрой."Real House" …
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
40 м²
2/4
#635 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
427,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
2/3
#632 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
757,64 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
40 м²
9/10
#628 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
794,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
1
1
50 м²
9/9
ПРОДАЕТСЯ 1/9/9 на ЦУМ Ц-7 (Мирабадский район) Общая площадь: 50м2 Состояние: Без ремо…
794,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
3
1
80 м²
7/12
ЖК Мирабад Авеню Третья линия Состояние с ремонтом Вид во двор Общая площадь 80 м2 …
2,63 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
105 м²
6/6
Мирабадский район Госпитальный массив Ориентир: Посольство РФ НОВОСТРОЙКА Дом с лифто…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
3
1
75 м²
2/4
Мирабадский район Госпитальный рынок 77-серия. Кирпич 3/2/4 75кв.м С ремонтом и обста…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
3
1
73 м²
9/12
NRG OYBEK 73 кв м 3 комнаты 9 этаж 12 этажей Авторский проект. 💰$220.000 👉💰$210.00
2,57 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
2
1
52 м²
6/12
Продаётся 2х комнатная квартира в ЖК «NRG Oybek» Улица: Нукусская Комнат: 2 Этаж: 6 Эт…
2,08 млрд сум
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
62 м²
1
#598 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
503,46 млн сум
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Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан
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