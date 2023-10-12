Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Особняки

Особняки с видом на горы в Узбекистане

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Чиланзар 25 квартал 1в2/2/4 Кирпичный дом Общая площадь 40м² Санузел раздельный Балкон 2*3…
556,24 млн сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Этаж 3/5
Продажа квартиры Чиланзар 11 квартал Комнат: 4 Этаж: 3. Этажность дома: 5. Состояние чистое …
1,00 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/9
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
599,03 млн сум
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 7/8
Продаётся квартира Комнат 2 Этаж 7 Ремонт Евро Адрес Файзобод мечеть Наша телеграм груп…
487,78 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/8
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Новомосковская  Golden House (Мирзо-Улугбекский район)…
3,06 млрд сум
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом в Бухара, Узбекистан
Дом 6 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 3 м²
Количество этажей 2
Продаётся участок Площадь 2,5 соток Комнат 6 Ремонт Евро Адрес Автовокзал Фарход Ховл…
1,15 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
1,11 млрд сум
Квартира 5 комнат с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 143 м²
Этаж 3/4
Продается квартира ! Яшнабадский район, ул. Садыка Азимова. Ор-о Японское пос-во Полностью …
2,81 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 6/9
Срочно продается квартира! GOLDEN HOUSE ЖК Ассалом Сохил 3х6х9 53м2 3х комнатная квартира…
880,20 млн сум
Квартира с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Площадь 138 м²
Этаж 2/6
The Business Park - это современный, многофункциональный комплекс, включающий в себя ритейл…
3,52 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 6/9
СРОЧНО! Продается квартира в новостройке Чиланзарский р-н, ор-р «Узбекфильм» 2/6/9 57 кв.м…
947,44 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/9
Адрес: Юнусабад - 14 Ориентир: ресторан Самара Тип строения: кирпич Год постройки: 2023 …
592,91 млн сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

недорогая
элитная