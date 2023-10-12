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Земельные участки в Узбекистане

96 объектов найдено
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Қибрай тумани! Обод махаллада   #Ер сотилади          •  50 сотих! • Кадастр бор, хужж…
110,03 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Қибрай тумани! Обод махаллада #Ер сотилади (срочно) • 6 сотих! (30×20) • Жойлаш…
158,93 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
•••  Тошкент тумани! Хожиота махаллада   #Ер сотилади! Срочно! •  7,10 сотих! 1 сотих захват…
880,20 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Ер сотилади • 5 сотих! Фасад (20×26) • Кадастр …
855,75 млн сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Хожиота махаллада #Ер сотилади • 21 сотих • Кадастр бор, хужжатлари…
2,93 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
••• Тошкент тумани! Парвоз махаллада #Ер сотилади • 6 сотих! Фасад (16×38) • Канализа…
207,83 млн сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продается участок Сергели Янги Хает ул Чорток 5 соток земли рядом садик, школа, метро,пар…
1,34 млрд сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Сергелийский район Продаются Участки 4 подряд Сергили Новая улица Ор.р Procab zavod 3. …
1,80 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается Участок Новый Узбекистан 6 соток Участок ровный,прямоугольный Фасад 22 метра Д…
1,83 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается Участок Новый Узбекистан 6 соток Фасад 20 метров Ориентир Парк через дорогу
1,34 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
Продается участок Новый Узбекистан 6 соток 22 метра фасад Участок прямоугольный Вся подр…
1,34 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продам участок 3.5 сотки, на Яшнабадском районе, Массив панельный. Участок под застройк…
878,98 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо Улугбек 22 сотки 3 дома, один коробка Состояние среднее Фасад 42 м Цена 850.000…
10,39 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Назарбек пост 70 соток Улица жар арык Все коммуникации есть Отличное место расположение …
9,05 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Кибрай ботаника 16,45 соток земли 3000 кВ м застроенно Цена 600.000уе Подробнее по телефо…
7,34 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо улугбек Паркентский базар 22 сотки На которых расположенно 3 дома один коробока Вх…
10,39 млрд сум
Земельные участки в Назарбек, Узбекистан
Земельные участки
Назарбек, Узбекистан
Назарбек 70 соток Со всеми коммуникации Вода газ свет Вдоль дороги Застроенно 2000 кВ м…
9,17 млрд сум
Земельные участки в Пскент, Узбекистан
Земельные участки
Пскент, Узбекистан
Пскент 4 гектара Кирпичный завод сырой кирпич Есть возможность поставить печь Все коммун…
3,06 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Самарканд Дарвоза 5 соток земли Старый дом под слом Ровный участок Есть все коммуникации…
1,86 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Земля уч Кахрамон 1гектар 6 соток Все коммуникации есть Под любой вид деятельности Застр…
32,40 млрд сум
Земельные участки в Ханабад, Узбекистан
Земельные участки
Ханабад, Узбекистан
Продается участок Сергели Янги Хает ул Чорток 5 соток земли рядом садик, школа, метро,пар…
1,34 млрд сум
Земельные участки в Узбекистан, Узбекистан
Земельные участки
Узбекистан, Узбекистан
ПРОДАЖА: Нурафшон,Кукча не далеко от "Бешказон" вторая линия 6,51 соток Шайхантахурский …
3,97 млрд сум
Земельные участки в Узбекистан, Узбекистан
Земельные участки
Узбекистан, Узбекистан
ПРОДАЖА: Заркайнар ул.на против парка Абдуллы Кадирий первая линия 7,35 соток Шайхантаху…
8,92 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Продается земля в самом центре города под застройку. Улица Нуккуская. Почти первая линия. По…
611,25 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Мирзо-Улугбекский район, махалля Никитина (ул. Кизил сув) Продаётся земельный участок под с…
19,14 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Яккасарайский район, улица Мукими (ор-р кафе «Сим-сим)» Продаётся земельный участок на 1-лин…
11,37 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Внимание Застройщикам и инвесторам! Яккасарайский район, ор-р мост Аэропорт. Вдоль дороги у…
1,16 млрд сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Продается участок под застройку! Мирзо-Улугбекский район, Никитина. Площадь- 2.3 сотки У…
1,77 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент, Узбекистан
Внимание Застройщикам! Яккасарайский район, ор-р Piramit Tower. Вдоль дороги Мукими. Земля…
1,89 млрд сум
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЛЯ ПОД ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД Расположение: Чиланзарский район, 6 ,квартал Сзад…
12,23 млрд сум