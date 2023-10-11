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Квартиры-студии в Куйичирчикский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, возможен торг в Куйичирчикский район, Узбекистан
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, возможен торг
Куйичирчикский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
684,00 млн сум
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города в Куйичирчикский район, Узбекистан
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, в центре города
Куйичирчикский район, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
684,00 млн сум

Параметры недвижимости в Куйичирчикский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная