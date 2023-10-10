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Инвестиционная недвижимость в Коканд, Узбекистан

коммерческая недвижимость
1
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Коканд, Узбекистан
Инвестиционная
Коканд, Узбекистан
Количество этажей 4
БИЗНЕС ЦЕНТР  "GOLD CENTER"   От застройщика “DREAM HOUSE KOKAND”. GOLD Center - зд…
Цена по запросу