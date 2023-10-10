Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
174
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
97
Жилая
Квартира в Узбекистане
7784
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
471
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
73
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
320
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
38
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
2764
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Коканд
Жилая
Жильё в Коканд, Узбекистан
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
80 м²
10/10
НОВОСТРОЙКА 3/10/10 Яккасарайский район (ор-р 8 роддом, Глинка) Комплекс "Dream House …
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
6/9
Район: #Яшнабад Улица: Махтумкули ЖК: "Assalom Maxtumquli” Застройщик: Golden House Клас…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
26 м²
1/4
Продается одна комнатная квартира в бывшем общежитие. Все удобства внутри (туалет, ванна,…
365,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
77 м²
6/9
🏙Продаётся 3х комнатная квартира в Новостройке, ЖК "Kiparis" в центре ! 📍 Ориентир: Ц-4, …
2,25 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
1/4
Юнусабад 6 квартал Комнат 4 Этаж 1 Этажность 4 Дом панельный Сан.Узел разд…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
69 м²
11/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,13 млрд сум
Рекомендовать
Квартира
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
82 м²
7/9
Продается трех комнатная квартира по улице Феруза. Ориентир: Дока Хлеб В квартире выполнен…
1,33 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
42 м²
5/5
Ибн Сино-2 1-хона 5-этаж 5-этажка улушченная планировка Балкон 2*6 Майдони 42.м² Рем…
544,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
28 м²
4/4
Продается хорошая квартира в отличном месте . Возможна продажа в ипотеку ! Квартира находит…
340,95 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Чиланзар9квартал #Чиланзар1комнатная Площадь общ 28 м2 Кирпич 1/3/5 Мебе…
640,39 млн сум
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Ханабад, Узбекистан
4
420 м²
1
Тел: 908077060 Сергели. Узгариш идеальный вариант для застройки. Фасад 13/35 Остальное инф…
1,10 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
город Самарканд, Узбекистан
3
65 м²
6/12
Реклама № 1823 3х комнатная на 6 этаже с лифтом Агентство Недвижимости Real Estate Parviz …
767,14 млн сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Коканд, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL