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Дома с видом на горы в Узбекистане

Ташкент
460
Ташкентская область
75
Бухара
62
Бухарская область
62
Самарканд
33
город Самарканд
33
Кибрай
7
Келес
3
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4 объекта найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏛Дача в продажу  📍Адрес: Бочки , предгорье  ✔️7 соток ✔️3 Спальни, Зал и Тапчан  ✔️Сау…
3,06 млрд сум
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
 Дача новая  на Бочках в продажу ✔️8 соток ✔️4 Спальни Зал и Тапчан  ✔️Сауна финская и …
5,87 млрд сум
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Дом Мирзо-Улугбекский район (Локомотив Парк), евроремонт в стиле Hi-Thech, 5 комнат, 3 сотки…
4,52 млрд сум

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