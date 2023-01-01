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ZAR ZAMONAVIY UYLAR

"Navoiy viloyati, Zarafshon sh. 11-kichik tuman 24-uy 55-xonadon "
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ZAR ZAMONAVIY UYLAR
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Застройщик
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Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Зерафшан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2026
Застройщик: ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Новые жилые комплексы построены строительной компанией «Зар Модерн Уйлар» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Фундаменты добротных зданий возводились с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортабельные апартаменты отвечают всем требованиям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры планируется сдать владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура В соответствии с требованиями времени на территории жилого комплекса застроены парки. Во дворе оборудована детская площадка для развлечения детей на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка, а круглосуточные камеры видеонаблюдения на территории обеспечивают безопасность не только вас и вашей семьи, но и вашего автомобиля. Для дополнительной безопасности в поездах установлены домофоны и кодовые замки. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Зарафшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и медицинские учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SIRIUS HOUSE
Учкудук, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: ZAR ZAMONAVIY UYLAR
Новый жилой комплекс «Сириус Хаус» построен строительной компанией «Zar Modern Houses» в Навоийской области. Он состоит из множества девятиэтажных домов и нескольких уютных двориков. Крепкие здания построены с использованием современных технологий и качественных материалов. Комфортные люди отвечают всем потребностям современного человека. Площадь однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных домов от 28,15 до 99 кв. Квартиры должны быть переданы их владельцам до конца 2026 года. Инфраструктура Характеристики садов жилого комплекса. Управляйте двором с детской площадкой, чтобы дети могли весело провести время на свежем воздухе. Всем жильцам предоставляется парковка и круглосуточные видеокамеры на территории с камерами, предоставленными вами, вашей семьей или вашим автомобилем. Установка гондол и составных насадок для навесного оборудования. Расположение Сириус Хаус расположен в городе Заравшан, в районе с развитой инфраструктурой. Живя здесь, вы будете иметь быстрый доступ к городским автострадам. Детские сады и школы, аптеки и учреждения будут совсем рядом с вами. Окружающая среда со всеми удобствами делает этот жилой комплекс идеальным местом для покупки нового дома!
Наши агенты в Узбекистане
Акрамов Сардор
Акрамов Сардор
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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