Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент!
Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей.
На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни
Мечеть
Подземный и наземный паркинг
Эко-зоны
Камеры наблюдения
Детская площадка
Спортивная площадка
Фонтаны
Непрерывно работающие современные лифты
Площадь застройки более 70 000 м²
Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м².
Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м²
ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.