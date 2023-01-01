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Xon Saroy

город Ташкент, Юнусабадский район, улица Янги шахар, дом 64А
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Xon Saroy
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
Русский
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Жилой квартал "ZO'R SAN"
Жилой квартал "ZO'R SAN"
Ташкент, Узбекистан
от
348,00 млн сум
Застройщик: Xon Saroy
Наш проект ZO'R SAN, строится на 2га земли и расположен в 9-м квартале Юнусабадского района, города Ташкент! Проект состоит из 14 блоков, и каждый блок включает в себя 16 этажей. На территории проекта созданы все условия для комфортной жизни Мечеть Подземный и наземный паркинг Эко-зоны Камеры наблюдения Детская площадка Спортивная площадка Фонтаны Непрерывно работающие современные лифты Площадь застройки более 70 000 м² Всего 1400 квартир от 35 м² до 138 м². Веранды с открытыми террасами от 3,8 м² до 48,6 м² ZO'R SAN — идеальный проект для благополучной жизни.
Наши агенты в Узбекистане
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Sherdorbek Nurullayev
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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