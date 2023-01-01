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VOSTOCHNIY ELEMENT

Samarqand viloyati, Samarqand sh. Obod Maskan mahallasi, Qorasuv mavzesi
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VOSTOCHNIY ELEMENT
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Языки общения
Русский
Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Многоквартирный жилой дом ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT”
Qorasuv, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. На крышах установлены отдельные солнечные панели. Современный лифт. 12-этажный дом. Беспроцентная рассрочка.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Самарканд сервис плюс"
Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: VOSTOCHNIY ELEMENT
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.  Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.  Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.  Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг. Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу. Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Наши агенты в Узбекистане
Мирзаев Хамза
Мирзаев Хамза
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.