ЖК “VOSTOCHNIY ELEMENT” - это современное архитектурное решение, для комфортного проживания в столице. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире.
На крышах установлены отдельные солнечные панели.
Современный лифт.
12-этажный дом.
Беспроцентная рассрочка.
ЖК "Самарканд сервис плюс" - это квартиры в элитном доме, с закрытой территорией и охранной.
Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.
Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.
Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг.
Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.
Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.