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UY-JOY TA`MIR

"Farg'ona viloyati, Qo'qon sh. A.T.Xo'qandiy ko'chasi "
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UY-JOY TA`MIR
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Тип компании
Застройщик
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Языки общения
Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Многоквартирный жилой дом ЖК «COMFORT HOUSE»
Коканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: UY-JOY TA`MIR
Добро пожаловать в жилой комплекс «COMFORT HOUSE», созданный ООО «COMFORT HOUSE KOKAND», предлагающий идеальное сочетание роскоши и доступности в городе Коканде. COMFORT HOUSE состоит из семиэтажных элегантных резиденций и является символом современной
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Кобилов Равшан
Кобилов Равшан
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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