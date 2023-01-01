TS LUXURY
TS LUXURY - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.
Жилой комплекс построен с учетом полного комфорта и безопасности жильцов. Под стилобатом находится паркинг, а в закрытую территорию внутреннего двора не будут допускаться машины кроме пожарной и медицинской. Озелененный двор с садом предназначен для детских игровых площадок и территорий для прогулок, отдыха и занятия спортом. На просторных и стильных подъездах установлены лифты.
Жилой комплекс «TS LUXURY» может похвастаться своим расположением рядом с удобной транспортной развязкой и необходимой социальной инфраструктурой. Его окружают магазины, кафе, аптеки.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.