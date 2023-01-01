NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким.
В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ
В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома.
Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.
Дизайн NRG Park формирует неповторимый образ современного жилого комплекса. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства, лежат в основе высокого уровня комфорта жилого комплекса. Здесь технологии, стиль и экологичность существуют в единстве с природой, а жизнь за порогом квартиры только начинается, отдаваясь эхом в свежести деревьев и зелени.
Характерная особенность жилого комплекса - продуманность во всем. Дом станет образцом новой, спокойной, комфортной жизни в парковой зоне, обогащая всех будущих жильцов свежим и чистым воздухом. Элегантный комплекс, разместившийся на благоустроенной озелененной территории, радует глаз. Продуманное освещение дарит окружающему пространству уют и придает теплоту, а авторский ландшафт делает этот проект по-настоящему завершенным и уникальным. Обилие зелени, наличие зон для отдыха взрослых и детей, спортивные площадки – само по себе огромное преимущество.
NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса.
При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса.
Развитая инфраструктура
Удобная транспортная развязка
Продуманные планировки
Многофункциональный двор
Террасы на последних этажах
Авторский ландшафт
Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы.
Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно.
Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление.
Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства.
Вентилируемый фасад
Металлопластиковый профиль теплой серии
Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены
Дворовое пространство
При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей.
Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса.
Закрытый и безопасный двор
Охрана и видеонаблюдение 24\7
Авторский ландшафтный дизайн
Чайхана
Детская игровая зона
Беседки для отдыха
Workout зона
Безбарьерная среда
3 - подъезда
5 - этажей
56 - квартир
NRG JOMIY - новый жилой комплекс от NRG Uzbekistan названный в честь знаменитого среднеазиатского поэта Абдурахмана Джами как и местность в которой он расположен, а именно в Алмазарском районе по улице Уста Ширин.
Передача ключей первой очереди - Июнь 2024
В NRG JOMIY будут учтены все потребности сегодняшнего потребителя современной недвижимости. Новые тенденции урбанистики и использование передовых строительных технологий - основной принцип на который полагается застройщик при освоении данной территории. Жилой комплекс обладает продуманными планировками и всеми удобствами в которых предусмотрено множество преимуществ.
Благодаря комбинированному фасаду из алюминиевых панелей, клинкерной плитки и применения декоративных элементов в национальном стиле, архитектурный облик комплекса никого не оставит равнодушным. Его отличительными характерными особенностями являются функционализм, лаконичность в деталях, приверженность принципу создания комфортной среды для человека.
Действует акция: Удобная рассрочка
Только 3-4 комнатные квартиры
30/30/40 без скидки (30 % сейчас, 30% в середине СМР, 40% при получении ключей).
50/25/25 со скидкой 5% (50 % сейчас, 25% в середине СМР, 25% при получении ключей).
Лимит 10 квартир
Фасад:
Первые этажи - Клинкерная плитка
Типовые этажи – Алюминиевые панели
Стены:
Наружные - Газоблок
Межквартирные - Керамический кирпич
Межкомнатные - Газоблок
Окна:
Металлопластиковые с двойным остеклением (со сложным открыванием).
Алюминиевый витраж тёплой серии с однокамерным стеклопакетом в отапливаемых помещениях.
Дворовое пространство
Главное преимущество жилого комплекса NRG JOMIY - безопасный двор. Одним из важных вопросов при выборе места для жизни являются благоустройство двора и придомовой территории. Новый формат жилья и дворовой площади, где Вы и Ваши дети будут с радостью проводить время, не переживая за безопасность.
Авторский ландшафтный дизайн
Двор без машин
Тихие зоны отдыха
Видеонаблюдение и охрана 24/7
Игровые площадки с безопасным покрытием
Workout – зона
Дорожка для мам с колясками
Барбекю зона
Парковочные и гостевые места для ваших автомобилей
Позаботьтесь заранее о безопасности и уходе своего автомобиля, а также о хранении сезонных вещей. Для этого в нашем комплексе предусмотрены парковочные места и кладовые помещения. Это удобно и практично, ведь подобные приобретения - это настоящая забота не только о вещах, но и о себе любимых. А специально для любителей электрокаров мы предусмотрели специальную зарядку на территории комплекса.
NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности.
Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте.
Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта.
3 - подъезда
5 - этажей
56 - квартир
Инфраструктура:
В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города.
1 минута До Центра Плова
5 минут До Телевышки
6 минут до ст.м. Шахристан
10 минут До Аквапарка
4 минуты До Юнус-Абадского рынка
5 минут До мечети Минор
6 минут До строительного рынка Джами
6 минут До делового центра города
Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса.
Декоративная штукатурка
Энергосберегающие окна
Монолитный железобетон
Газоблок
Натуральный камень на первых этажах
Декоративные решетки для кондиционеров
Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7.
Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми.
Детская зона
Workout зона
Зоны спокойного отдыха
Дорожки для мам с колясками
Авторский ландшафтный дизайн
Наземный паркинг
Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.