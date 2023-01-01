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SOUD GROP

Toshkent shahri, Yunusobod tumani 13-mavze,
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SOUD GROP
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Тип компании
Застройщик
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Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК MENING UYIM
Многоквартирный жилой дом ЖК MENING UYIM
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: SOUD GROP
ЖК MENING UYIM – это отличное расположение, впечатляющий вид и продуманные современные планировочные решения на любой вкус.  Жилой комплекс "MENING UYIM CHOSTEPA" будет представлять собой 9-этажное кирпичное здание с собственным детским садом, а также подземным и наземным паркингом. Вы также можете купить квартиру в рамках 2-х различных и 3-ступенчатых программ оплаты.  Доступные квартиры: 1️ комнатные: 35 м2, 40 м2, 44 м2.51,9 м2 2️-комнатные: 62 м2, 63 м2, 66 м2, 69,8 м2 3-комнатные: 74,8 м2, 112 м2, 114 м2. Срок сдачи: 4 квартал 2025 года.
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Жуманазарова Жасмина
Жуманазарова Жасмина
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.