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СOMFORT HOUSE ВМ

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Yangi shahar , 16 "B" uy,
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СOMFORT HOUSE ВМ
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Застройщик
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Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Многоквартирный жилой дом ЖК СOMFORT HOUSE BM
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ». Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Многоквартирный жилой дом ЖК MEGA STROY GROUP
Ташкентский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: СOMFORT HOUSE ВМ
Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Наши агенты в Узбекистане
Otabek Otabek
Otabek Otabek
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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