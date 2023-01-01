Живите полной жизнью в современном и безопасном жилом комплексе SHODLIK GRAND HOUSE. Этот 12-этажный ЖК, построенный застройщиком «SHODLIK GRAND BUILDINGS», расположен в городе Андижане и предлагает на выбор 7 уникальных планировок. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в этом комплексе очень просторные, площадь самой маленькой квартиры составляет 58 квадратных метров. Особенно примечательны двухкомнатные квартиры с холлом, которые можно использовать как гостиные, и получатся 2 полноценные раздельные комнаты для детей и родителей.
Внутренняя территория ограждена и ведется круглосуточное видеонаблюдение. В уютном дворе есть фонтан, детская площадка и удобный паркинг.
Особенности жилого комплекса:
12-этажный + пентхаус
В здании завершен блок A, блок B будет завершен во 2-м квартале 2023 года
Цена квартиры за 1 м2 6.500.000
Кадастровый документ готов
Есть дома , которые можно оформить по субсидии.
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Беспроцентная рассрочка на срок от 24 до 36 месяцев
Площадь квартиры:
2-х комнатные квартиры от 58,10 м2 до 72,2 М2
3-х комнатные квартиры от 85,00 м2 до 118 М2
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.