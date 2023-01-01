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SAMARQAND OXYGEN SERVICE

"Samarqand viloyati, Samarqand sh. Bogdod ko'chasi,26-uy "
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SAMARQAND OXYGEN SERVICE
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Тип компании
Застройщик
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О застройщике

Застройщик «"Samarqand Oxygen Servis" MCHJ» 

Добро пожаловать в "Samarqand Oxygen Servis" MCHJ, вашу ведущую строительную компанию в Самарканде, специализирующуюся на предоставлении первоклассных строительных услуг и предоставлении высококачественных квартир и современных домов. Мы рады предложить Вам лучшие адреса в городе Самарканде, где идеально сочетаются роскошь и комфорт. В "Samarqand Oxygen Servis" MCHJ у нас есть команда опытных архитекторов и инженеров, которые стремятся создавать удивительные жилые пространства. Наши квартиры спроектированы с учетом энергоэффективности и включают методы устойчивого строительства, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и максимизировать ваш комфорт и экономию. Мы понимаем, что покупка нового дома является важным решением, и мы стремимся предоставить нашим клиентам беспрепятственный опыт покупки. Имея ряд доступных вариантов финансирования, мы тесно сотрудничаем с авторитетными финансовыми учреждениями, чтобы помочь воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность. Наша недвижимость не только экологична, но и создает ощущение жизни в сообществе. "Samarqand Oxygen Servis" MCHJ посвящен созданию районов, в которых жители могут комфортно жить и наслаждаться яркой общественной средой.

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Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
Многоквартирный жилой дом ЖК Samarkand Park Avenuе
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: SAMARQAND OXYGEN SERVICE
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.
Наши агенты в Узбекистане
Шароф Сидиков
Шароф Сидиков
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.