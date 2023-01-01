Андижан, Узбекистан

Цена по запросу

О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. Развлечения на территории жилого комплекса На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии. Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева. Ориентир: улица Навруз Молл.