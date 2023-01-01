  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. REVEREM HOUSE

REVEREM HOUSE

"Andijon viloyati, Izboskan tumani, Paytug' shahri Mirzo Ulug`bek MFY, Shifokorlar ko`chasi "
;
REVEREM HOUSE
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 3 новостройки
Многоквартирный жилой дом ЖК "Сокин Сити"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Сокин Сити"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
О жилом комплексе Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.  Развлечения на территории жилого комплекса На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время. Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити" Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии. Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева. Ориентир:  улица Навруз Молл.
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Многоквартирный жилой дом ЖК Yangi Hayot
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
ЖК Yangi Hayot О жилом комплексе  Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.  Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса. Инфраструктура Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Локация  Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Многоквартирный жилой дом ЖК Эко Сити 
Chekshura, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REVEREM HOUSE
Жилой квартал Эко Сити  В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад О жилом комплексе ЭКО СИТИ Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями. Инфраструктура Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое.  Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.
Наши агенты в Узбекистане
Юсупов Сардор
Юсупов Сардор
Другие застройщики
AZIMUT-MIG
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.