О жилом комплексе
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "Сокин Сити" был построен компанией Reverem House в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.
Развлечения на территории жилого комплекса
На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Дизайн жилого комплекса "Сокин Сити"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей. Так как квартиры продаются с пред-чистовой отделкой для вашей фантазии.
Адрес: город Андижан, район нового рынка, А.Улица Мусаева.
Ориентир: улица Навруз Молл.
ЖК Yangi Hayot
О жилом комплексе
Жилой комплекс Yangi Hayot - это центр Андижана и идеальная локация для приобретения жилья.
Reverem House, компания с ценностями, намерена внедрить отличные инновации, чтобы порадовать своих потенциальных клиентов. Квартиры с декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других.
Площадь нового рынка в городе Андижане, большая площадь на первом этаже нового жилого комплекса, расположенного напротив торгового комплекса, - это то же самое для вашего бизнеса.
Инфраструктура
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Локация
Адрес: город Андижан, район Янгибазар, ТРЦ Холис
Жилой квартал Эко Сити
В самом жилом комплексе имеется собственная школа и детский сад
О жилом комплексе ЭКО СИТИ
Эко-квартал строится на 300 гектаров земли. Жилой комплекс состоит из 9-этажных жилых домов с повышенной сейсмостойкостью. Они построены по современным технологиями.
Инфраструктура
Жилые здания будут окружены высококлассной инфраструктурой: школы и детский сад, кафе, рестораны, магазины, многопрофильные медицинские центры, офисы предприятий и организаций и многое другое. Доступ к десяткам развлечений жители получат внутри самого ЖК. На его территории будет располагаться самый большой торгово-развлекательный центр в городе. В нем большие зеленые зоны, с фонтанами, где можно приятно проводить время отдыхом или прогулкой.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.