  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. REAL LION HOUSE

REAL LION HOUSE

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani Yakkasaroy MFY, Kichik halka yuli kuchasi, 8-uy, 36-honadon
;
REAL LION HOUSE
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Многоквартирный жилой дом ЖК REAL LION HOUSES
Ахангаранский район, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: REAL LION HOUSE
ЖК REAL LION HOUSES  это Новый жилой комплекс Комфорт класса. Пяти-этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Наши агенты в Узбекистане
Замира Дамировна
Замира Дамировна
Другие застройщики
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

AZIMUT-MIG