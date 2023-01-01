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Namuna Development

Мирзо-Улугбекский р-н, Ул, Ниезбека, Лашкарбеги МФИ
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Namuna Development
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
nur.namunadevelopment.uz
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Жилой квартал "NUR"
Жилой квартал "NUR"
Ташкент, Узбекистан
от
876,96 млн сум
Сдача в: 2026
Застройщик: Namuna Development
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя инфраструктура, начиная от детских площадок до вместительной парковки. Это олицетворение красивой и благополучной жизни. В блоке А квартиры сдаются под ключ уже с базовым ремонтом и готовы к заселению. В Ви С блоках квартиры без ремонта. Также предусмотрены двухэтажные дуплексы с террасой и мансардой. Компания NamunaDevelopment создает образ жизни для людей, которые ценят комфорт, любят свою семью и хотят быть на высоте! Квартиры и коммерческие помещения доступны к продаже при 100% оплате и в рассрочку. Подробную информацию вы можете узнать, связавшись с нами по указанным на странице контактам.    
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Namuna Development
Namuna Development
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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