  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. OOO "MARIN BUSINES TRADE

OOO "MARIN BUSINES TRADE

Узбекистан Андижан чолпон шах ул
;
OOO "MARIN BUSINES TRADE
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Многоквартирный жилой дом ЖК "OLD CITY"
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: OOO "MARIN BUSINES TRADE
Жилой комплекс в центре города.   Это первый проект в городе Андижане   Название:  ЖК OLD CITY Цена: от 7 200 000 сум Тип оплаты: Рассрочка и 100% оплата Количество этажей: 10-16 этажный Квартиры от 56,5 - до  80,5 кв.м Закрытая территория Охраняемый двор Детский сад   Описание:   О жилом комплексе   Новый жилой комплекс Бизнес-класса "OLD SITY" был построен в центре города Андижана. Двенадцать этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.    Развлечения на территории жилого комплекса   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.   Дизайн жилого комплекса "OLD CITY"   Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
Наши агенты в Узбекистане
Омаджон Хашимов
Омаджон Хашимов
Другие застройщики
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

AZIMUT-MIG