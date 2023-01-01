Чирчик, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2025

Сегодня мы хотим дать вам краткую информацию о процессе строительства ЖК“CHINARA PARK” Прочность фундамента зависит от многих факторов! На начальном этапе строительства особо важную роль играет качество материалов, используемых для возведения фундамента и каркаса здания. При строительстве комплекса мы используем только качественную арматуру! Долгожданный старт продаж квартир "CHINARA PARK " Новостройка "CHINARA PARK" объявляет о старте продаж и предлагает квартиры по приемлемым ценам, удобную парковку для жильцов, а также условия для комфортной жизни Мы создаём мечту, и предлагаем вам воплотить ее в реальность. Chinara Park Тип строительство монолитный Этажность 9 Стены из газаблока. Двухконтурный котёл Квартиры в комплексе 1342 160 гектар экологическая зона Экологический чистый микрорайон Круглосуточная охраняемая территория Камера видеонаблюдения 24/7 WORKОUT площадка Детская площадка Стадион Супермаркет Надземные и подземные стоянки До больницы 2 минут До школы 8 минут До рынка 10 минут До парка 15 минут