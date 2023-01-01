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OLAM STROY

Samarqand viloyati, Samarqand sh. Xofiz Sheroziy mahallasi, 189-uy
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OLAM STROY
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
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Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
Многоквартирный жилой дом ЖК  “NUR”
город Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OLAM STROY
ЖК  “NUR” от застройщика "OLAM STROY" Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно. В настоящее время, застройщик OLAM STROY  предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё. Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Многоквартирный жилой дом ЖК SARTEPO.
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: OLAM STROY
ЖК SARTEPO. Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.  По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры. Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
Наши агенты в Узбекистане
Сохиб Абдукадиров
Сохиб Абдукадиров
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.