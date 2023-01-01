ЖК “NUR” от застройщика "OLAM STROY"
Нашими отличительными чертами являются использование инновационных технологий при проектировании жилых комплексов и формирование культуры нового образа жизни. Наша цель — это проекты, актуальные во все года, где каждый будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
В настоящее время, застройщик OLAM STROY предлагает жителям городов благоустроенную жилую территорию, а также качественное и долговечное жильё.
Территория жилого квартала ЖК NUR полностью обустроена для продуктивного времяпровождения жильцов.
ЖК SARTEPO.
Мы рады представить вам жилой комплекс “ЖК SARTEPO”. Здесь собраны самые передовые новшества мировой архитектуры, воплощенные в реалии. Проект строительства ЖК создан для улучшения качества жизни. Все удобства в полном составе: торговые центры, детская площадка, открытые места для пикника и парковка.
По доступным ценам, обеспечивая идеальное жилое пространство для семей и отдельных лиц вы можете приобрести все квартиры.
Строительство 7-этажные здание будет завершено в 4 квартале 2024 года.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.