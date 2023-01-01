ЖК "Надмес"
Добро пожаловать в "My House" ведущую строительную компанию в Ургенче, занимающуюся предоставлением исключительных новых квартир, определяющих современную жизнь. Благодаря нашей приверженности качеству и опыту, мы являемся вашим надежным партнером в поиске дома вашей мечты.
Мы понимаем, что покупка новой квартиры должна быть комфортной и приятной. Наша преданная команда готова помочь вам, предоставляя экспертные консультации и индивидуальную поддержку, чтобы воплотить вашу мечту о собственном доме в реальность.
Принимая во внимание наше стремление к устойчивому развитию,"My House" строит экологически чистые объекты, которые гармонируют с окружающей средой в жилом комплексе " Надмес "
Адрес: город Ургенч улица Ислама Каримова, ориентир напротив школы 2
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.
Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.
Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
ЖК " Чашма "
My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.
А двор оборудован игровой площадкой и прогулочными зонами. Его украшает ухоженный зеленый ландшафт.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения.
У новостройки максимально удобная локация. Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами.
Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи.
Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и близости к основным удобствам, ЖК " Чашма " предлагает комфортный и полноценный образ жизни.
Адрес: город Ургенч арбоблар махалласи, ориентир напротив ресторан Индаба.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.