  1. Realting.uz
  2. Застройщики
  3. MUHTASHAM UYLAR

MUHTASHAM UYLAR

Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, Paxtaobod shahri Navro`z MFY, Xuvaydo ko`chas
;
MUHTASHAM UYLAR
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Многоквартирный жилой дом ЖК MUHTASHAM UYLAR
Андижан, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MUHTASHAM UYLAR
Новостройка Андижана – MUHTASHAM UYLAR  – это новый жилой комплекс, спроектированный для комфортного и современного стиля жизни. Жилой комплекс кофморт-класса имеет девять 9-этажных корпусов, расположенных в городе Андижане.  В жилом комплексе есть все для удобства жильцов: домофон, супермаркет, детский сад и парковка. Безусловным преимуществом являются хорошо оборудованные внутренние дворики, которые оснащены детскими площадками, зонами для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Комплекс расположен в престижном районе столицы. Благодаря отдаленному расположению от центральной дороги не будет слышно шума от проезжающих машин. Застройщик предоставляет 2х и 3х-комнатные квартиры, которые можно приобрести в рассрочку и не только. MUHTASHAM UYLAR 2-комнатные квартиры имеют площадь от 60,27 до 63,79 кв.м. 3-комнатные квартиры от 80,71 до 99,24 кв.м  Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Наши агенты в Узбекистане
Санжар Азамотов
Санжар Азамотов
Другие застройщики
AZIMUT-MIG
UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.