Продается новостройки в элитном доме от 6 900 0000 квм.
На Против Ширин Массив
этажность : 6-7
Первоначальный взнос начинается 20%
Рассрочка на 48 месяцев.
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
Продается новостройки в элитном доме от 5 500 0000 квм.
Первоначальный взнос 10% и
Рассрочка на 48 месяцев
этажность : 6
Тип строения : кирпичный. планировка :раздельная .
Год постройки /сдачи: 2025гг
санузел :разделный .
состояние квартир: черная штукатурка
высота потолков :3 м .
Рядом есть Школа, детский сад магазины ,Супермаркет, базар ,Парк рестараны кафе и развлекателные завидения.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.