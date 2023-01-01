Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику.
Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар»
Виды оплат:
При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра
Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет
Стоимость квартиры включает:
Входная железная дверь
Стеклопакеты на окна
Счетчики
Электрика до квартиры
Перегородки из Гипсокартона
Тип постройки:
Каркасно-ригельный, кирпич
межквартирные перегородки кирпич.
квартиры продаются без ремонта, коробка
Высота потолков 3,3 м
Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением
Инфраструктура:
-Парковка наземная и
-Удобное местоположение
-Детская площадка
Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.