ЖК «Фатхобод»
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам!
Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Family Park это уникальный жилой комплекс,
каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален.
Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.
Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости
Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью.
ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀
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ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.