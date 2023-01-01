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FAMILY PARK SERVICE

Buxoro viloyati, Buxoro sh. Q. Murtazoyev dom 5
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FAMILY PARK SERVICE
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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Русский
О застройщике

Family Park Development - строительная компания, которая строит благоприятную среду, где каждая семья Узбекистана живёт счастливо.

Новостройки
Смотреть все 6 новостроек
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам! Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Многоквартирный жилой дом Family Park
Многоквартирный жилой дом Family Park
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
46–84 м² 19 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
Family Park это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках. Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.
Многоквартирный жилой дом ЖК "EUROPA"
Многоквартирный жилой дом ЖК "EUROPA"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
50 м² 1 квартира
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью. ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀ ⠀ ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Juvozqog oz, Узбекистан
от
420,00 млн сум
85–109 м² 5 квартир
Сдача в: 2025
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
Многоквартирный жилой дом Конечка
Многоквартирный жилой дом Конечка
Juvozqog oz, Узбекистан
от
203,00 млн сум
54–84 м² 16 квартир
Сдача в: 2024
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонадонлар сони чекланган. Хозирок кунгирок килинг:
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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