Каттакурган, Узбекистан

Цена по запросу

ЖК “TARAQQIYOT” 7-этажные здания Удобное расположение Беспроцентная рассрочка Отдельные солнечные панели для лифтов, современный лифт на каждом подъезде Рядом с ЖК находятся школа, детский сад, районный центр и музыкальные школы. Современные парки развлечений. Тип строение полностью из кирпича; Будущие жители переедут в уютный и комфортный район, где в шаговой доступности находится всё для полноценной жизни-супермаркеты, поликлиника , магазины, так же на территории квартала также есть действующая современная школа и детский сад.