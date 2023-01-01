ЖК ASIA GRAND
Дизайн жилого комплекса "ASIA GRAND"
Уникальный экстерьер зданий комплекса, что выгодно контрастирует с окружающим видом. Внутренняя отделка подъездов ничуть не уступает по качеству материалов и красоте дизайна. Архитекторы очень постарались спланировать все до мельчайших деталей для будущих жителей. Для выполнения ремонта в новой квартире застройщик может предложить услуги опытных строителей.
Развлечения на территории жилого комплекса
На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Адрес: Хорезмская область, город Ургенч около аэропорта.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.