Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры.
В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт.
13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2
На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2
90.96+96.60 м2
Дом расположен на первой линии
Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2,
Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом,
В МАРТЕ 2024 года
Тип оплаты рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата
Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла
Anor Development уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор
13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат
Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади
Уйларимизни 100% тайер холда ремонти
Билан топширамиз
Топширилиш муддати март 2024 йил
Тулов Тури 2 хил: накд ва 6 ойгабулиб тулаш
Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги,
Кичик Халка Йули 20-уй,
Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз
Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди
Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.