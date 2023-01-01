Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2024

Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт. 13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2 На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2 90.96+96.60 м2 Дом расположен на первой линии Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2, Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом, В МАРТЕ 2024 года Тип оплаты рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла Anor Development уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор 13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади Уйларимизни 100% тайер холда ремонти Билан топширамиз Топширилиш муддати март 2024 йил Тулов Тури 2 хил: накд ва 6 ойгабулиб тулаш Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги, Кичик Халка Йули 20-уй, Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.