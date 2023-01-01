"ЖД БУЛЬВАР" - это квартиры в элитном доме малой этажности, с закрытой территорией и охранной.
Но мы предоставляем хорошие условия для рассрочки.
Помимо этого у нас по близости имеются множество удобных локаций.
Для автовладельцев предусмотрен наземный паркинг.
Жителям не нужно беспокоиться о передвижении по городу.
Менеджеры отдела продаж помогут Вам составить индивидуальный график погашения платежей, где каждый покупатель для себя сможет подобрать максимально удобный вариант оплаты
ЖД"HOUSE"
Современный ландшафтный дизайн и богатая озелененная территория - все это о жилом комплексе ЖД "HOUSE" от Komfort Konstrakshn!
Для автовладельцев предусмотрен подземный и наземный паркинг
В жилом комплексе ЖД "HOUSE" вы найдете все необходимое для комфортной жизни!
Команда KOMFORT KONSTRAKSHN прилагают все свои знания и навыки, необходимые для завершения строительства.
Ведь мы учитываем все нюансы, которые могут препятствовать при проживании в жилом комплексе ЖД"HOUSE"
Детская площадка - это новый мир, который ребёнок наполнит своими мечтами.
В нашем жилом комплексе ЖД"HOUSE" представлена детская площадка, которая не только порадует вашего ребёнка, но и будет способствовать физическому развитию малыша!
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.