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Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
4 000 м²
3/3
••• Селхоздан 3км кирганда #Нежилой жой сотилади • 40 сотих, 3000м² • Подволи бо…
14,06 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
90 м²
1/5
Юнусобод 19-квартлда нежилой жой срочно сотилади! Панционатда, битонкага яқин жойда жойлашга…
1,21 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
45 м²
1/1
Юнусобод 18 квартлда нонвойхона срочно сотилади! Котта йул юзидан иккинчи линя! Ичида 3 хона…
513,45 млн сум
Рекомендовать
Ресторан, кафе с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
100 м²
1/1
Продается бизнес под кафе, вдоль дороги, общая площадь 100кв/м, ориентир гостиница Россия Це…
489,00 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
144 м²
Продажа коммерческого помещения на Эшонгузаре земля 144кв постройка 81кв полезная площадь 12…
1,75 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
8 400 м²
3/4
Продаётся коммерческая недвижимость. ТЦ «ESHONGUZAR CITY». Первая линия. 3 этаж …
9,78 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
352 м²
1
Чиланзар Ц Новостройка Коробка 176квМ + подвал 176квМ 3 входа Не жилое Цена 235000$ Тел…
2,87 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Назарбек, Узбекистан
7 000 м²
Продается база в Назарбеке 70 соток 4 постройки 31 комната Состояние среднее Есть возмож…
9,05 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
352 м²
1
Чиланзар Ц квартал новостройка Нежилое 1 этаж (176кв)+подвал (176кв) 3 входа. Удобное ра…
2,87 млрд сум
Рекомендовать
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
103 м²
1/5
Срочно продам готовую клинику. Чиланзар 25 квартал вдоль дороги. Площадь 103м2 6 комнат. …
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
75 м²
1
Продаётся квартира Под Нежилое. Высокая проходимость. Буюк Ипак Йули 3в4/1/4. …
2,08 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
47 м²
1
Продается 1/1/4. 46.80м² Улучшенная планировка Без ремонта,балкон 2х6 Вдоль трассы…
1,18 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
4
4
100 м²
1
ВЫГОДНО И ТОЧКА!!! Мирзо Улугбекский район Ул. Циалковская, Олтин тепа 1-на ос…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 8 комнат
Узбекистан, Узбекистан
8
246 м²
1
ПРОДАЖА: ЖК «Милано», Кичик Бешегоч, пр-д Абдуллы Каххар, дуплекс 246 м² Новостро…
4,79 млрд сум
Рекомендовать
Ресторан, кафе
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
600 м²
1
Продаётся готовый бизнес ресторан. Юнусабадский район Ор-р Казы махалля. 6 со…
14,67 млрд сум
Рекомендовать
1
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2 700 м²
8
Яккасарайский район (ор-р Яккасарой туйхона) Продаётся готовый Бизнес-центр - 2.700 м2 - 7 э…
33,01 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
85 000 м²
1/2
Яккасарайский район. Ул. Мукимий Продаётся готовый садик на первой линии. Площадь участ…
18,34 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
100 м²
Яккасарайский район Продается новый офис Улица Шота Руставели Вторая линия Площадь 100 кв…
2,20 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
95 м²
1/1
Яшнабадский район. Ориентир Боткино Коммерческое помещение Первая линия Вдоль центральн…
2,30 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
450 м²
Чиланзарский район, (ор-р ЖК "Новза") Продаётся коммерческое помещение на 1-линии! - 450м2 -…
6,72 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
127 м²
Мирзо-Улугбекский район, ЖК «Лондон» Продаётся коммерческое помещение в элитном ЖК - 127м2 -…
4,10 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
25 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новост…
611,25 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
400 м²
1/5
Беспроигрышный вариант для инвестирования Яккасарайский район,ориентир МВД Интерпол Продает…
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
560 м²
Яккасарайский р-н., (ор-р Мона). Продается коммерческое помещение под любой вид деятельности…
7,95 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
66 м²
1/5
Продается готовый офис с Арендаторами !! Адрес: Шайхонтахурский район Лабзак (торец) 1 этаж …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
100 м²
1/5
Одна из лучших локаций города ! Миробадский район,ориентир 110 школа Продается помещение по…
3,42 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
1 600 м²
4/4
Отличная инвестиция в будущее! Юнусабадский район,5 квартал ,ориентир :Шохсарой ресторан Пр…
9,54 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1 800 м²
Выгодная инвестиция!!! Продаётся здание Яккасарайский район Ориентир Аския Первая линия -Эт…
21,39 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
90 м²
1/6
Продается нежилое помещение Выгодная инвестиция Адрес: Яккасарайский район улица Шохжахон…
2,38 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
160 м²
Яккасарайский район, ул. Ш.Руставели Продаётся коммерческое помещение на 1 линии! - 160м2 - …
3,61 млрд сум
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