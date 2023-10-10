Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Жилая

Жильё в Чирчик, Узбекистан

квартиры
1
дома
1
2 объекта найдено
Квартира в Чирчик, Узбекистан
Квартира
Чирчик, Узбекистан
Площадь 69 м²
Этаж 4/5
Продается квартира в Сентире Чирчике, Ор-р Наваи, Свадебный ресторан O'zbegim . 3 комнатная…
541,94 млн сум
Дом 3 спальни с гаражом, с c ремонтом в Чирчик, Узбекистан
Дом 3 спальни с гаражом, с c ремонтом
Чирчик, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Евродом 2,5 соток на Барданколе  Ориентир: Пост Рохат (Юкори Чирчикский район) …
1,34 млрд сум

Параметры недвижимости в Чирчик, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная